Оперативна інформація станом 18.00 29.07.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває сто п’ятдесят шоста доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

28 липня, на тимчасово окупований території Донецької області, у колишній виправній колонії №120 в місті Оленівка, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, відбувся потужний вибух. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. Багато українців вбито та поранено – кількість уточнюється.

Вибухи відбулись на території промзони, в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з «Азовсталі». Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських Захисників.

Наголошуємо, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських Захисників – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України його здійснено руками найманців зі складу ПВК «Вагнера» (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаної приватної військової компанії – Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони рф.

Головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на «об’єкт» мала прибути комісія з москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених.

Щодо загальної ситуації. На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак створення наступальних угруповань збройних сил російської федерації та збройних сил республіки білорусь не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог продовжив завдавати ударів по об’єктах інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Також противник вів повітряну розвідку БпЛА біля села Грем’яч Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Уди, Дементіїівка, Слатине, Базаліївка, Перемога, Маяк, Замулівка, Лісне, Соснівка, Світличне, Іванівка, Коробочкине та інших. Завдав авіаудару силами армійської авіації неподалік Старого Салтова.

На Слов’янському напрямку противник задіяв ствольну, реактивну артилерію та танки біля Долини, Богородичного, Курульки, Грушувахи, Вірнопілля, Сулигівки та низки інших населених пунктів. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Гусарівки.

В районі Щурівки наші воїни виявили та знешкодили розвідувальну групу окупантів.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював зокрема райони Сіверська, Івано-Дар’ївки, Кривої Луки, Серебрянки, Григорівки, Званівки, Спірного та Виїмки. Авіаудар зафіксовано неподалік Серебрянки та Спірного. Неподалік Верхньокам’янського виявлено розвідгрупу окупантів, завдано вогневого ураження, група відійшла. Також противник вів повітряну розвідку БпЛА.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури із артилерії і танків в районах населених пунктів Шуми, Кодема, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Травневе, Зайцеве, Вершина та інших. Завдав авіаударів неподалік Покровського, Новолуганського, Соледара та Веселої Долини.

Окупанти знову намагалися штурмувати в районах Соледара, Вершини і Семигір’я. І знову безуспішно - зазнали втрат та відійшли.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Павлівка, Авдіївка, Веселе, Вугледар, Водяне, Велика Новосілка, Піски, Новокалинове, Красногорівка, Шевченко та інших.

Всі наступальні та штурмові дії окупантів в районах Авдіївки, Кам’янки, Красногорівки та Пісків наші воїни рішуче придушили.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів, продовжив систематичні обстріли цивільної інфраструктури біля Времівки, Ольгівського, Новополя та великої низки інших населених пунктів.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються недопущенні просування наших військ. Ворог боїться та підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

Ворог обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах Іванівки, Токарєвого, Кар’єрного, Осокорівки, Благодатного, Кобзарців та ще понад тридцяти населених пунктів.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

