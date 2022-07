Оперативна інформація станом 18.00 30.07.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває сто п’ятдесят сьома доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без суттєвих змін.

Російські окупанти на припиняють завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація змін не зазнала. На останньому, у прикордонних районах, триває інженерне обладнання позицій та ведення повітряної розвідки БпЛА.

На Харківському напрямку противник здійснював обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Світличне, Руські Тишки, Дуванка, Піщане, Верхній Салтів, Коробочкине, Леб’яже, Петрівське, Норцівка та Залиман. Завдав авіаційного удару в районі Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Долини, Краснопілля та Мазанівки. Ворог намагався вести штурмові дії біля Бражківки, успіху не мав, відійшов.

На Донецькому напрямку противник зосереджує зусилля на ураженні військових об’єктів та елементів інфраструктури, намагається створити умови для проведення наступу на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках з метою покращення тактичного положення.

Здійснює систематичні обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення для сковування дій та запобігання перекиданню резервів на інші напрямки. Авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань.

На Краматорському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Краматорська, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Переїзного. Завдав авіаційного удару поблизу Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших військ із усіх наявних вогневих засобів вздовж лінії зіткнення в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Травневе, Зайцеве та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки та Зайцевого. Вів штурмові дії у напрямках Пилипчатине – Покровське та Доломітне – Травневе, успіху не мав, відійшов.

Штурмовими діями з трьох напрямків намагався встановити контроль над населеним пунктом Семигір’я, має частковий успіх, закріплюється на околиці населеного пункту.

На Авдіївському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із танків, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення та в районах населених пунктів Новобахмутівка, Яснобродівка, Авдіївка, Невельське, Первомайське і Красногорівка. Завдав авіаудару біля Авдіївки.

З метою покращення тактичного положення вів штурмові дії у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку позицій наших військ БпЛА.

На Новопавлівському напрямку відзначено обстріли біля Новосілки, Мар’їнки, Микільського, Вугледара, Пречистівки, Великої Новосілки та авіаудар неподалік Мар’їнки. Ворог вів штурмові дії у напрямку Єгорівка - Павлівка, успіху не мав, відійшов.

На Запорізькому напрямку противник активних бойових дій не вів, здійснював обстріли позицій наших військ із застосуванням ствольної артилерії, РСЗВ та озброєння танків в районах населених пунктів Залізничне, Новомихайлівка, Білогір’я, Новоандріївка. Вів повітряну розвідку положення наших військ БпЛА.

На Південнобузькому напрямку ворог вів повітряну розвідку, здійснював обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Трудолюбівка, Потьомкине, Кам’яне, Кар’єрне, Новогригорівка, Велике Артакове, Лозове, Кобзарці, Широке, Киселівка, Зоря, Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Миколаїв та Солончаки.

Намагався створити сприятливі умови для наступу в напрямку Брускінське – Білогірка. В результаті вогневого ураження, завданого нашими підрозділами, відмовився від виконання завдання.

В Чорноморській та Азовській морських зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

#stoprussia

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»