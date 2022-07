Оперативна інформація станом 18.00 31.07.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває сто п’ятдесят восьма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала, підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії противник обстріляв райони населених пунктів Гай і Сеньківка Чернігівської області та Шевченкове, Рижівка, Білопілля, Іскрисківщина і Ромашкове Сумської області. Також провів повітряну розвідку БпЛА біля Залізного Мосту на Чернігівщині.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Дуванка, Уди, Дементіївка, Петрівка, Прудянка, Питомник, Пришиб, Пушкарне, Руські Тишки, Протопопівка, Верхня Роганка, Коробочкине, Борщова, Старий Салтів, Руська Лозова, Слатине та Соснівка. Завдав авіаудару неподалік Старого Салтова. Окупанти безуспішно намагалися просунутися в напрямку Гусарівки. Отримали відсіч та відійшли.

На Слов’янському напрямку ворог задіяв артилерію для обстрілів районів населених пунктів Словʼянськ, Андріївка, Долина, Довгеньке, Курулька, Гусарівка, Адамівка, Богородичне, Краснопілля, Карнаухівка, Червоне, Семиланне, Грушуваха та Червона Поляна.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах Сіверська, Калеників, Переїзного, Званівки, Виїмки, Верхньокам’янського, Кривої Луки, Спірного та Серебрянки. Завдав авіаударів поблизу Спірного та Григорівки.

В районі Серебрянки, силами розвідувальної групи, намагався виявити позиції наших військ, успіху не мав, відійшов. Задіяв для розвідки БпЛА біля Григорівки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Кодема, Вершина, Травневе, Бахмут, Зайцеве, Соледар, Яковлівка, Покровське та Білогорівка.

Під прикриттям авіації намагався покращити тактичне положення в районах Вершини, Соледара, Яковлівки та Покровського. Ці плани влучним вогнем зірвали наші воїни. Після провальних штурмових дій окупанти відійшли.

На Авдіївському напрямку противник, наявними засобами вогневого ураження, здійснював обстріли біля Невельського, Уманського, Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків та Новобахмутівки.

Російська штурмова та армійська авіація цинічно вдарила по населених пунктах Авдіївка, Новоселівка та Юр’ївка.

Окупанти намагалися просунутися в районах Камʼянки та Пісків. Тут штурм провалився. В районі Авдіївки окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

На Новопавлівському напрямку артобстріли фіксувалися в районах населених пунктів Мар’їнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Новопіль, Новосілка, Времівка, Білогір’я, Зелене Поле, Павлівка, Ольгівське, Вугледар, Новоукраїнка, Темирівка, Степногірськ, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Залізничне, Нестерянка та Малі Щербаки. Штурмова та армійська авіація ворога завдала ударів біля Малих Щербаків, Степового, Мар’їнки та Єгорівки. Противник здійснив повітряну розвідку БпЛА поблизу Степногірська та Мирного.

Зафіксовано переміщення окремих підрозділів ворога зі Словʼянського на Запорізький напрямок.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу. Застосовує наявні засоби вогневого ураження для обстрілів позицій наших військ, руйнування обʼєктів цивільної та військової інфраструктури уздовж лінії зіткнення та в глибині оборони.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

В готовності до ударів високоточню зброєю перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

