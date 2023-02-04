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Оперативна інформація станом на 18.00 04.02.2023 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 18.00 04.02.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває триста сорок шоста доба російського широкомасштабного вторгнення.

Противник проводить перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби ворог здійснив 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається незмінною, противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, проте наступальних угруповань окупантів не виявлено. В той же час, обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Глибоке, Зелене, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Чугунівка та Великий Бурлук Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Піщане, Кислівка та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Терни Донецької області та Макіївка, Площанка і Діброва - Луганської.

На Бахмутському напрямку під вогневе ураження потрапили Спірне, Берестове, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював Авдіївку, Первомайське, Георгіївку, Мар’їнку, Побєду та Новомихайлівку.

На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Щербаки Запорізької області та Антонівка і Херсон.

Щоб поповнити втрати в живій силі, противник намагається залучити до участі в бойових діях засуджених жінок. Впродовж тижня окупанти завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне тимчасово окупованої території Донецької області. Також відомо, що їх направлено на територію російської федерації для проходження підготовки.

Наша авіація протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів.

Вірте в Збройні Сили! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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