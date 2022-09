Оперативна інформація станом на 18.00 04.09.2022 щодо російського вторгнення.

Триває сто дев’яносто третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.

Ворог з високою інтенсивністю веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. Здійснює пошук слабких місць у нашій обороні, намагається покращити тактичне положення.

Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.

Протягом поточної доби ворог завдав 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Сухий Ставок.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають носії крилатих ракет “Калібр”.

Авіаційне угруповання противника веде бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань, найінтенсивніше - на Південнобузькому та Донецькому напрямках.

Разом з тим, проблемним для противника залишається питання поповнення своїх втрат у живій силі. Так, у виправній колонії №124 міста Донецьк, представники приватної військової кампанії “вагнер” намагаються вербувати засуджених до складу свого підрозділу.

Також, в районі населеного пункту Херсон, військовослужбовці 127 полку 1 армійського корпусу підняли бунт, написали відмову від участі у бойових діях. Відомо, що однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад цього полку залишився навіть без води. Частину військовослужбовців забрали представники контррозвідки противника, подальша їх доля невідома.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору та території республіки білорусь.

На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку - 12 населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, також застосував БпЛА. Посилення інтенсивності обстрілів вздовж державного кордону пояснюється нещодавньою ротацією артилерійських підрозділів противника на зазначеному напрямку. Крім того, не виключається застосування противником диверсійно-розвідувальних груп в прикордонних районах України;

на Харківському напрямку обстріляв райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Петрівка, Руська Лозова, Великі Проходи, Старий Салтів, Петрівка, Норцівка, Гусарівка, Чепіль, Покровське. Наніс авіаційні удари в районах населених пунктів Перемога та Гусарівка. Крім того, застосував БпЛА в районах населених пунктів Питомник, Руська Лозова, Слатине, Іванівка, Балаклія, Савинці та Руські Тишки;

на Слов’янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Богородичне, Долина, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Дмитрівка, Мазанівка, Сулигівка, Карнаухівка. Наніс авіаційний удар по Богородичному;

на Краматорському напрямку здійснив обстріли у районах населених пунктів Слов’янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Званівка, Спірне, Веселе, Переїзне. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богородичне та Верхньокам’янське;

на Бахмутському напрямку здійснював обстріли у районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка;

на Авдіївському напрямку - Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Орлівка;

на Новопавлівському напрямку - Мар’їнка, Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Павлівка, Новодонецьке, Новомайорське, Нескучне, Времівка, а також завдав авіаційний удар у районі Новомихайлівки;

на Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли у районах населених пунктів Зарічне, Щербаки, Новоданилівка, Білогір’я, Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Червоне, Полтавка, Ольгівське, Новопіль, Новосілка, Бурлацьке, Времівка. Також наніс авіаційні удари в районах Білогір’я, Полтавки та Времівки;

на Південнобузькому напрямку противник продовжує вести оборонні дії, обстріляв практично всі населені пункти вздовж лінії зіткнення. Крім того завдав авіаційні удари в районах населених пунктів Любомирівка, Безіменне, Костромка, Білогірка, Велике Артакове. Для коригування вогню артилерії активно застосував БпЛА.

Сили оборони України утримують займані позиції та не допускають просування ворога по території нашої Держави.

Нашим підрозділам вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Краснопілля, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Кодема, Соледар та Первомайське.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань наших військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. За поточну добу нанесено ураження по пунктах управління, районах зосередження бойової техніки та особового складу.

Угруповання Повітряних Сил здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів та угруповань військ.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони нанесла 12 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також військових об’єктів ворога.

Став очевидним той факт, чому російські загарбники так вперто намагались розпочати навчальний рік на тимчасово захоплених територіях. Так, у будівлі школи населеного пункту Орлянське Запорізької області на першому поверсі проживає близько 70 окупантів, в той час коли на другому поверсі навчаються діти, в тому числі першокласники, а у подвір’ї школи розміщена військова техніка противника. Навчальний процес розпочався з 1 вересня і подібна ситуація у більшості шкіл та дитячих садочках області. Ворог цинічно використовує наших дітей для прикриття.

Разом з тим, попри намагання окупантів та їх поплічників, значна частина навчальних закладів так і не розпочала роботу в очному форматі. Не спрацювали і організовані колаборантами пропагандистські заходи з нагоди Дня знань за участі російських посадовців.

Тим часом, НАТО посилює свою присутність у східній частині Альянсу, розмістивши 8 багатонаціональних бойових груп на території країн-учасниць: Болгарії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та у Словаччині. Усі ці групи є бойовими підрозділами. Таким чином НАТО демонструє силу трансатлантичних зв’язків та рішучу готовність.

Вдячні за підтримку! Робимо перемогу разом!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

