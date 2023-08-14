Оперативна інформація станом на 18.00 14.08.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває п’ятсот тридцять сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України. Ворог застосував 8 ракет “Калібр” та 15 іранських ударних дронів “Shahed-136/131” по Одеській області. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами нашої протиповітряної оборони усі ракети “Калібр” та БпЛА було знищено.

Загалом ворог завдав 12 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, торгівельний центр, студентський гуртожиток, дитячі садочки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 11 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Степного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Блешня, Хотіївка, Тимоновичі Чернігівської області; Атинське, Степне, Водолаги Сумської області та Уди, Стрілеча, Лук’янці на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новомлинськ, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Подоли, Бугаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Васюківки та Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Гостре, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Благодатного, Макарівки та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Новоданилівки Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Павлівка, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Республіканець, Новокаїри, Комишани Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Московський режим продовжує незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій України до свого суспільно-політичного простору. Так, в населеному пункті Сватове Луганської області, для зміни керівництва в органах місцевого самоврядування, окупанти вимагають, щоб представники адміністрацій та сільських рад звільнилися із займаних посад за власним бажанням. Окупанти планують створити так звані “муніципалітети”, які очолять місцеві колаборанти за результатами псевдовиборів на захоплених територіях у єдиний день голосування в росії 10 вересня.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 1 удар по пункту управління, 7 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по зенітно-ракетним комплексам противника.

Також нашими захисниками знищено ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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