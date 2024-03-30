Оперативна інформація станом на 18.00 30.03.2024 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває сімсот шістдесят шоста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом доби зафіксовано 79 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 57 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Нескучне Сумської області; Кругле Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Блешня, Грем’яч Чернігівської області; Кучерівка, Соснівка, Марчихина Буда Сумської області; Кудіївка, Стрілеча, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Григорівка, Синьківка, Петропавлівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ямполівка, Роздолівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки в районах населених пунктів Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Диліївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 5 атак на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Новоданилівка, Малі Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 1 атаку позицій наших військ на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Барислав, Михайлівка Херсонської області та місто Херсон; Солончаки Миколаївської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по

3 зенітно-ракетних комплексах та 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 радіолокаційних станціях, 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 артилерійському засобу ворога.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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