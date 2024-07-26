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Относительно разбившегося в Калужской области ударного вертолета Ми-28

Относительно разбившегося в Калужской области ударного вертолета Ми-28

Относительно разбившегося в Калужской области ударного вертолета Ми-28, в результате чего, какое горе, экипаж погиб

Согласно предварительной информации, причина катастрофы - техническая неисправность.

А, что удивительного?

Ми-28 это очень, очень проблемный вертолёт, созданный с огромным количеством дефектов и недочётов.

За 40 лет эксплуатации ни один недостаток вертолёта не был устранён. Системы Ми-28 не только отличались капризностью и ненадёжностью, но и критической зависимостью от погодных условий, которые могли привести даже к потере управления машиной, дезориентации пилотов.

В условиях пасмурной погоды в Украине, весной 2022, Ми-28 делали своих пилотов слепыми и глухими, что в свою очередь делало их легкой мишенью для мобильных групп с ПЗРК, которые они могли даже не заметить, а комплекс вооружений не позволял их поражать на максимальном отдалении.

В сентябре 2023 россияне опубликовали видео, на котором Ми-28Н долгое время не мог попасть из 30-мм 2А42 по украинскому БПЛА UJ-22 Airborne, крейсерская скорость которого 120 км/ч!

Напомню, что прошлым летом россия пыталась слить Ми-28 африканским странам, но за прошедший год так лёд и не тронулся. Как бы в Африке были бы не падки на шару, а даже там, такой мусор для суицидников им не нужен.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22241

Новости портала «Весь Харьков»

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