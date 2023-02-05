«Отсюда надо бежать, это не война, а дурдом» — чмобики жалуются на условия на фронте

По информации ИС, военнослужащий рф, пребывающий на временно оккупированной территории Донецкой области, в телефонном разговоре с матерью жаловался на то, что он не может нормально помыться и у него нет необходимых лекарств, поэтому он собирается ехать на базу, а «мешать ему никто не будет, иначе они все «с*бутся» отсюда, т.к. всех не посадят, а «дохнуть живьем» они не намерены».

Он рассказывает о больших потерях: недавно погиб комбат, много раненых. Эту ситуацию он связывает с тем, что рашистские танки ведут стрельбу по украинским силам с их позиций, после чего прилетает ответка.

На слова матери о том, что должна начаться новая волна мобилизации, он просит передать «моим пацанам», чтобы никто даже не думал идти по повестке, «ни в коем случае не рвались в добровольцы, т.к. здесь делать нечего, отсюда надо бежать, это не война, а дурдом».

#армия_рф #перехват_ИС

Джерело: https://t.me/c/1226880919/10888

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