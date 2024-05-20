Пакистан евакуює студентів після нападу на іноземців у Бішкеку

Високопосадовці з Киргизстану і Пакистану провели зустріч після того, як під час сутичок у Бішкеку в ніч на 18 травня були поранені щонайменше 29 осіб, у тому числі кілька іноземців. Сутички спровокували дипломатичну напруженість у відносинах із Пакистаном й Індією.

Заступник міністра закордонних справ Киргизстану Авазбек Атаханов після переговорів із послом Пакистану Хасаном Алі Зайгамом заявив, що ситуація перебуває під контролем, і додав, що влада Киргизстану розпочала розслідування інциденту, ймовірно, спровокованого суперечкою за участю мігрантів, обставини якої не до кінця зрозумілі.

Близько 140 студентів і 40 інших пакистанців вилетіли з Бішкека пізно ввечері 18 травня. Студентів прийняв міністр внутрішніх справ Мохсін Накві в міжнародному аеропорту Лахора, повідомили Радіо Свобода представники Управління цивільної авіації

Посольство Пакистану в Бішкеку повідомило киргизькій службі Радіо Свобода 19 травня, що на найближчі кілька днів організовані спеціальні рейси для репатріації пакистанських студентів.

Водночас троє іноземних громадян, які залишалися в лікарні після сутичок у Бішкеку, перебувають у стабільному стані, повідомили Радіо Свобода у Міністерстві охорони здоров’я Киргизстану.

Уряд Киргизстану раніше повідомив, що після сутичок заарештували чотирьох іноземних громадян 1993-2003 років народження. За повідомленням, їх помістили в ізолятор тимчасового тримання в рамках кримінального провадження за фактом хуліганства. Громадянами яких країн є затримані, не вказано.

Ті, кого визнають винними, будуть покарані, заявили в уряді Киргизстану, відкинувши «інсинуації, спрямовані на розпалювання нетерпимості до іноземних студентів». Як виглядає, в уряді провину за насильство поклали на нелегальних мігрантів, заявивши, що влада вжила «рішучих заходів для придушення нелегальної міграції і видворення небажаних осіб із Киргизстану».

Міністерство внутрішніх справ Киргизстану заявило 18 травня, що причиною насильства стала поява в соціальних мережах відео, на якому нібито показано, як група «осіб азійської зовнішності» переслідує іноземних студентів у ніч на 13 травня, а потім йде за ними до їхнього гуртожитку, де принаймні на одного іноземного студента напали кілька чоловіків.

Джерело: radiosvoboda.org

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