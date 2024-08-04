Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:14
Просмотров: 171

Пара рухів болгарки - і з похабного Лєніна виходить елегантний... та ні, ще похабніший типу Тарас

Пара рухів болгарки - і з похабного Лєніна виходить елегантний... та ні, ще похабніший типу Тарас

Ця новина є ідеальною ілюстрацією практично до всіх реформ, які робили в Україні за останні 30 років.

У селі Котлярка на Житомирщині в межах декомунізації Лєніну підрихтували писок і наліпили стрьомні вуса. Кепку замінили на "Кобзар", піджачок на пальто (тільки оптимізатор побивається, що пролетарські гівнодави Ільїча не вдалось допиляти до елеганцьких гостроносих мештів, які любив Шевченко) - і назвали Кобзарем. Автор - місцевий художник Володимир Герасимчук. Апгрейд зробили коштом обдертої з того ж Лєніна міді. Ініціаторкою перетворення стала завідувачка будинку культури Котлярки Тетяна Петрук.

«Коли я побачила, що його от-от повалять, щось заболіло в душі. І відразу подумала: “А чому б його не переробит?”. Я звернулася до громади, підійшла до Володимира Григоровича Герасимчука і кажу: “Володю, ти його переробиш чи ні? Перероби, будь ласка, з Леніна на Шевченка”».

Це пані завідувачка переймалась, що як знести Лєніна, то в селі не буде жодного пам'ятника, бо на новий грошей катма.

От люблять в нас таких кадаврів: то тризуб на Бабу - в сенсі, Батьківщину-Матір, то вуса на Лєніна... Хоч тушкою, хоч опудалом, але тягнуть за собою мітки колоніалізму й окупації. То "село лишиться без пам'ятників", то "вулиці дорого перейменовувати - і що вам Жванецький зробив"...

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/28532

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

4 серпня 1854 року у Заньках на Чернігівщині народилася Марія Заньковецька
Сегодня 11:25    87
Лише 22% українців згодні з замороженням війни
Сегодня 10:55    96
В умовах війни неможливо запобігти тому, що ЗСУ втратять деякі західні винищувачі F-16
Сегодня 10:40    125
Актуальні події 29 липня – 02 серпня 2024 року:
Сегодня 10:27    127
ISW: россия боится контрнаступления Украины и пытается помешать этим планам
Сегодня 10:00    129
Дивовижна історія подвигу та порятунку українського пілота
Сегодня 09:47    151
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ
Сегодня 09:35    134
"Насправді в цьому кораблі закладено багато сюрпризів"
Сегодня 09:22    194
Окупантам непереливки ― працюють Легіонери ГУР
Сегодня 09:09    114
Оперативна інформація станом на 08.00 04.08.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:32    129
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 