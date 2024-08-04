Пара рухів болгарки - і з похабного Лєніна виходить елегантний... та ні, ще похабніший типу Тарас

Ця новина є ідеальною ілюстрацією практично до всіх реформ, які робили в Україні за останні 30 років.

У селі Котлярка на Житомирщині в межах декомунізації Лєніну підрихтували писок і наліпили стрьомні вуса. Кепку замінили на "Кобзар", піджачок на пальто (тільки оптимізатор побивається, що пролетарські гівнодави Ільїча не вдалось допиляти до елеганцьких гостроносих мештів, які любив Шевченко) - і назвали Кобзарем. Автор - місцевий художник Володимир Герасимчук. Апгрейд зробили коштом обдертої з того ж Лєніна міді. Ініціаторкою перетворення стала завідувачка будинку культури Котлярки Тетяна Петрук.

«Коли я побачила, що його от-от повалять, щось заболіло в душі. І відразу подумала: “А чому б його не переробит?”. Я звернулася до громади, підійшла до Володимира Григоровича Герасимчука і кажу: “Володю, ти його переробиш чи ні? Перероби, будь ласка, з Леніна на Шевченка”».

Це пані завідувачка переймалась, що як знести Лєніна, то в селі не буде жодного пам'ятника, бо на новий грошей катма.

От люблять в нас таких кадаврів: то тризуб на Бабу - в сенсі, Батьківщину-Матір, то вуса на Лєніна... Хоч тушкою, хоч опудалом, але тягнуть за собою мітки колоніалізму й окупації. То "село лишиться без пам'ятників", то "вулиці дорого перейменовувати - і що вам Жванецький зробив"...

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/28532

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