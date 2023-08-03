Паркетні рецидивісти: росіяни почали ходити до військкоматів з сірниками і «коктейлями»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

В росії дуже люблять смакувати кадри з роздачею повісток на вулицях українських міст і просувати таким чином наративи про «кадровий голод ЗСУ», «війну до останнього українця» й т.д.

Але те, що відбувається протягом останніх днів із військкоматами в самій рф, взагалі не піддається якомусь раціональному поясненню. Усього з початку повномасштабної війни і до 27 липня установи міноборони, відповідальні за мобілізаційну та обліково-призовну роботу з «гарматним м’ясом», підпалювали 113 разів. Це ще можна було хоч якось пояснити бажанням уникнути відправки в Україну.

Насправді, за короткий проміжок часу таких випадків з підпалом назбиралося близько двох десятків. Майже всі атаки були організовані за схожою і досить дивною схемою: людям телефонував нібито співробітник ФСБ, переконував взяти кредит і переказати йому гроші, потім наказував підпалити військкомат. 29 липня це трапилося в окупованій Феодосії з 51-річною жінкою; у казані – з 62-річною; у сєвєродвінську з 76-річним дідусем.

Пропаганда, навіть якось невпевнено (радше за звичкою), звинувачує в цьому «українські відповідні структури». Але нема де правди діти: у росіян, як виявилося, наглухо відбита здатність ставити під сумнів будь-що, що виходить від влади.

Джерело: https://t.me/spravdi/32130

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