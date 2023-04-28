Парламентская ассамблея Совета Европы официально признала ордер на арест Путина

Пункты из принятой сегодня резолюции ПАСЕ:

● Расширяется круг стран, где Путин официально считается подозреваемым в военных преступлениях.

● ПАСЕ признала геноцидом депортацию украинских детей и взрослых на территорию РФ, а также ордер на арест уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.

● Впервые в официальном документе такого уровня упоминается термин "геноцид" в отношении действий РФ.

● Лукашенко признан причастным к геноциду украинцев.

▶️ Резолюция - это "политическое заявление", но в данном случае резолюция обволакивает международную работу, ведущуюся по послевоенному урегулированию ситуации.

Признание действий, совершенных РФ, как "геноцида" - важная деталь в конструировании базиса международного трибунала.

Жаль, конечно, что международное правосудие не может применять санкцию в лице смертной казни через повешение или расстрел.

Важный аспект - "двойное признание" (Путин и прошмандовка Мария) является политическим и в судебном смысле не ограничивается этими персонами. Так, все, кто давал и исполнял приказы по геноциду украинского населения, подпадают под соучастие в геноциде.

Так что сюда смело можно записывать военное руководство (весь Совет Безопасности, всех генералов и т.п.), а также лиц, которые вели информационную кампанию, нацеленную на геноцид (так что провластным журналистам также международное правосудие машет ручкой).

Ну и ПАСЕ легонько намекают на Лукашенко, к виску которого периодически подводят револьвер "для поддержания тонуса". Если все катится как катится сейчас, Лукашенко сможет, ссылаясь на договор "Алиссия", сообщить, что он не контролировал действия российских военных, блуждающих по беларуской границе. Но - и тут важно - любая новая военная помощь со стороны Беларуси обернется тем, что "политический соучастник Лукашенко" станет "международным уголовником".

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К слову, в марте 2022 в кулуарах западных аналитических центров говорилось примерно следующее: "Действия российских военных безусловно подпадают под понятие "геноцид", но политическая и (в дальнейшем) юридическая констатация геноцида появятся, когда Запад будет убеждён в том, что любые переговоры по окончанию войны невозможны с действующим российским руководством".

Так или иначе, ПАСЕ подчеркнуло, что переговорная дверь с Путиным (и любым человеком, причастным к началу войны) закрыта.

Теперь исход войны определит, будут ли переговоры вестись по китайско-американской совмещённой модели или "западный блок" получит монополию на формулирование условий будущего европейского миропорядка.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7799

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