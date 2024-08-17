Підрив «Північного потоку» обростає легендами: виглядає як протест "нової" Європи проти "старої"

«Як країна ми ніколи не визнаємо цього, та як громадяни — ми завжди пишатимемося», — схоже, саме так належить нам реагувати на підриви «Північного потоку», які зняли Захід з російської газової голки. Позбувшись енергетичної залежності від кремля, ЄС ментально змінив ставлення до російської війни проти України.

▶ ️Найбільше ображені на газовий «детокс» німці, колишні партнери путіна по отих «потоках»: вони відверто говорять про «підривну» змову України та Польщі.

● Між Зеленським і президентом Польщі Дудою були домовленості про проведення диверсії на «Північних потоках», — цитує Die Welt (https://www.welt.de/politik/video253016536/Nord-Stream-Pipelines-Es-gab-Verabredungen-zwischen-Selenskyj-und-Duda-den-Anschlag-auszufuehren-sagt-der-Ex-BND-Chef.html?icid=search.product.onsitesearch) ексглаву німецької розвідки Августа Ганнінга. — «…Польські спецслужби були підключені, і не тільки служби, але я думаю, це була домовленість між вищим керівництвом України і Польщі... Я думаю, це була домовленість між президентами Зеленським і Дудою провести цю атаку».

● Die Welt, (https://www.welt.de/politik/deutschland/article252992088/Nord-Stream-Erster-Haftbefehl-gegen-Ukrainer-erwirkt-Polen-verweist-auf-deutsches-Versaeumnis.html?icid=search.product.onsitesearch) Süddeutsche Zeitung (https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/nord-stream-anschlag-ukraine-polen-tatverdaechtiger-geflohen-e191368/?reduced=true) та інші в унісон розповідають, що Польща не видала підозрюваних Німеччині, хоча Варшава отримала запит про правову допомогу. Крім того, поляки видалили відеозаписи в порту польського міста Кольберг, де з 19 по 20 вересня 2022 р. пришвартувалася «Андромеда» з нібито з українським екіпажем, — стверджують журналісти.

● Схоже, що Варшава ніколи не була зацікавлена в розкритті цієї справи. За словами слідчих, польська влада «від самого початку виявляла незговірливість, натякає Süddeutsche Zeitung.

▶ ️Німецька кримінальна поліція завершила розслідування щодо підриву кількох ниток «Північного потоку» й оголосила звинувачення нібито виконавцям. Та залишається відкритим запитання, чи вдасться натягнути на цю справу політичний складник. Тим паче, що крім німецької розвідки, ще й The Wall Street Journal розповіло: (https://www.wsj.com/world/europe/nord-stream-pipeline-explosion-real-story-da24839c) «Північний потік» підірвано з відома вищого військово-політичного керівництва, що, по суті, повністю змінює правову кваліфікацію справи.

▶ ️Фактично напрошуються два висновки.

● Якщо бодай частина сказаного німецькими силовиками та американськими журналістами відповідає дійсності, то Київ та Варшава зважилися на великий вчинок, аби зменшити вплив кремля на "стару" Європу: втративши енергетичну залежність від "Газпрому", політики євроспільноти поступово набиралися тверезої сміливості.

● Держави зазвичай не зізнаються у проведенні таких операцій але… «Як країна ми ніколи не визнаємо цього, та як громадяни — ми завжди пишатимемося», — саме так колись ізраїльтяни відгукувалися про операцію «Гнів Божий», завдяки якій «Моссад» десятиліттями вистежував і знищував палестинських терористів, причетних до вбивства 11 ізраїльських спортсменів на Олімпіаді 1972 року в Мюнхені. Очевидно, щось подібне повинні сказати і ми.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/1021

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