Перлы русских пропагандистов

"Философ" Александр Дугин:

у россии есть только три союзника - Беларусь, Иран и Северная Корея. А все те в россии, кто десятилетиями денигрировал наших настоящих друзей, сам не кто иной, как враг. Низкопоклонствующий перед Западом - иностранный агент!

"Протоиерей" Андрей Ткачев:

Дети обязаны испытывать чувство голода! Иначе они не поймут жизни, не захотят трудиться.

Мы сами испортили наших детей обжорством, переборчивостью в пище. Мы испортили их вкус сладостями. Научили воротить нос от тарелки обычного супа.

"Философ" Александр Дугин:

Нам нужна своя русская православная версия замечательного учения чучхэ. Надо, не стесняясь, учиться у тех, кто уже прошёл по героическому пути этого восстания против Запада большое расстояние!

"Лидер "Справедливой россии" Сергей Миронов:

В украинских биолабораториях изучают биоматериал славян для создания биологического оружия. Изучают, как те или иные патогены будут влиять на русских. По сути, там продолжают дело Гитлера. После нашей победы об этом узнает весь мир!

"Православный публицист, куратор "Новый социализм - XXI век" Андрей Костерин:

Образцом для подражания россии является КНДР с его великой идеей Чучхе. При Русском Чучхе не будет места сатанизму, либерализму, расизму и капитализму! Корея, как Иран и Китай, увидела в россии истинного носителя идеи чучхе. Не только своего чучхе, но и защитника чучхе всех других стран и народов. Мир трансформируется на радикально новых основаниях, изгои превращаются в лидеров!

"Митрополит Клинский" Леонид (Горбачев):

Африка уже стала частью Русского мира!

"Постоянный член Изборского клуба, секретарь Союза писателей россии" Михаил Кильдяшов

Русское мессианство в Африке возрождается. россия делится с Африкой хлебом земным и хлебом небесным.

Африка говорит в унисон с нами: "Родина или смерть!". Африка открывает второй фронт!

"Протоиерей" Андрей Ткачев:

Сентиментальные слюнки по теме выгорания пора вытирать!

Основатель ВДВ генерал армии Маргелов (дядя Вася, как называет его десантура) сказал: "Сбит с ног – сражайся на коленях. Идти не можешь – лежа наступай". Приобретайте запас масла, и пусть горит елей.

"Депутат ГД" Евгений Федоров:

Гениальность путина заключается в том, что, запустив спецоперацию, он запустил объективный процесс. И теперь элиты и источник власти, которые что-то не понимают, их уже воспитывают не какие-нибудь пикетчики, а их воспитывают американские "Хаймарсы"!

"Писатель" Александр Проханов:

Вновь ожила молекула русского бессмертия! Из этой молекулы появилось нынешнее Государство российское. Оно сбрасывает западное иго, исцеляется от болезней, которыми её заразил Запад. Вырывает из себя шприцы, которые Запад вкалывал в русские вены!

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