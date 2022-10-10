Первые реакции мира на террористические удары России:

Роберта Метсола (https://twitter.com/EP_President/status/1579383962853871617?s=20&t=wYCS1ZngORS5QhLeOLbuZw), председатель Европарламента: Это снова показывает миру режим, с которым мы сталкиваемся: тот, который стреляет без разбора. Тот, который обрушивает ужас и смерть на детей. Это преступление. Они будут привлечены к ответственности. Украина победит. Европа не отвернется.

Координатор гуманитарной миссии ООН в Украине Дениз Браун (https://twitter.com/UN_Ukraine/status/1579377704709009413?s=20&t=wYCS1ZngORS5QhLeOLbuZw): Шокирующие и смертоносные атаки в городах по всей Украине, включая столицу. Люди идут на работу, родители ведут детей в школу. Этому насилию нет оправдания. СТОП!

#Россия #терроризм #ЕС #ООН

Джерело: https://t.me/infosprotyv/4149

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