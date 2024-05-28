Первый авианалет 27 июля харьковчан застал врасплох...
Тревогу объявили уже в разгар бомбежки. Но жертв не было: бомбы упали на кладбище на Пушкинской. Метили в авиазавод, но промахнулись.
6 августа - авианалет на пр. московский. 1 дом разрушен, 2 повреждены.
14 августа бомбы упали на кладбище и крематорий, разрушена школа на ул. Чайковского. 2-м заходом накрыли завод, но прямых попаданий не было. Бомбы рвались около цехов, ранив людей, но рабочие от станков не ушли, продолжали работать.
22 августа - центр города. Прямым попаданием разрушен дом в Плетневском пер., повреждены еще несколько зданий, термитными «зажигалками» засыпан Дом Красной Армии, библиотека Университета, 2 гостиницы.
31 августа 9 бомбардировщиков совершили ночной налет на электростанцию на Красношкольной набережной. На месте 20-ти старинных зданий — груды развалин, из-под которых извлекают изувеченные тела жертв ...
Наверное, вы сейчас сверяете харьковские адреса и даты и недоумеваете – автор всё напутал!
Нет! Ничего я не напутал. Это воспоминание о будущем. Это Харьков 1941 г.
Тогда его просто другие фашисты бомбили.
Первый авианалет 27 июля харьковчан застал врасплох. Тревогу объявили уже в разгар бомбежки. Но жертв не было: бомбы упали на кладбище на Пушкинской. Метили в авиазавод, но промахнулись.
6 августа - авианалет на пр. московский. 1 дом разрушен, 2 повреждены.
14 августа бомбы упали на кладбище и крематорий, разрушена школа на ул. Чайковского. 2-м заходом накрыли завод, но прямых попаданий не было. Бомбы рвались около цехов, ранив людей, но рабочие от станков не ушли, продолжали работать.
22 августа - центр города. Прямым попаданием разрушен дом в Плетневском пер., повреждены еще несколько зданий, термитными «зажигалками» засыпан Дом Красной Армии, библиотека Университета, 2 гостиницы.
31 августа 9 бомбардировщиков совершили ночной налет на электростанцию на Красношкольной набережной. На месте 20-ти старинных зданий — груды развалин, из-под которых извлекают изувеченные тела жертв ...
Наверное, вы сейчас сверяете харьковские адреса и даты и недоумеваете – автор всё напутал!
Нет! Ничего я не напутал. Это воспоминание о будущем. Это Харьков 1941 г.
Тогда его просто другие фашисты бомбили.
«… Потеря таких промышленных центров, как Санкт-Петербург и Харьков, была бы равносильна капитуляции…» (Адольф Гитлер, Главная ставка фюрера «Wolfsschanze», 9.09.1941 г.)
В Харькове к началу той войны было сосредоточено множество стратегически важных предприятий:
● ХПЗ им. Коминтерна - завод по производству танков (80 % выпускаемых танков Т-34) и паровозов, единственный в СССР производил дизельные двигатели для танков и артиллерийских тягачей.
● Харьковский авиазавод - производство бомбардировщика Су-2.
● Харьковский тракторный завод ремонтировал танки.
● Харьковский комбинат НКВД выпускал оптические прицелы для снайперских винтовок и авиационной оптики.
● И-т «Гипросталь» - генеральный проектировщик 45 металлургических заводов
● В Харькове было 70 НИИ, КБ и лабораторий различного профиля ...
Как вам вклад города в победу над нацизмом, а?
А Украинский физико-технический институт вел исследования в области ядерной физики. Еще в 1940 г. его специалисты подавали заявку на изобретение атомной бомбы, а также методов обогащения урана
Но ... из 7200 дальнобойных зениток, имевшихся в СССР, москва Харькову не дала ни одной. Прикрывали город бессильными против авиации зенитками образца 1915 г.
Сегодня враг Харькова - россия. И снова враг мечтает или уничтожить, или завладеть его научным, культурным и стратегическим потенциалом. И снова у Харькова недостаточно оружия, чтобы защищаться.
Но! Фашисты не смогли тогда сломить дух харьковчан и уничтожить город. Не смогут и сегодня. Увидите
Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/15150