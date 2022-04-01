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По потерям российских оккупационных войск на 01.04.2022

По имеющейся информации санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 01.04.2022 составили более 45 тыс человек. Невозвратные санитарные потери (погибшие) составили около 18 тыс человек.

Таким образом, суммарные потери российских оккупационных войск превысили 63 тыс.

Ситуация в лечебных учреждениях регионов России, Беларуси, а так же оккупированных территорий Украины следующая.

В Беларуси ситуация относительно стабильная. Отмечается перевод легкораненых российских оккупантов в Россию. Тяжелораненные остаются в Л/У Беларуси. Проблема с эвакуацией трупов российских оккупантов из моргов Л/У РБ до сих пор не решается.

Второй день подряд отмечается рост поступления раненных в Л/У на территории России. В лечебные учреждения и полевые госпитали Белгородской, Ростовской и Курской областях, поток раненных вырос, но пока суточную пропускную способность не превышают.

Стабильно критическая ситуация наблюдается в лечебных учреждениях оккупированного полуострова Крым. В большинстве из них превышена пропускная способность, не хватает койко-мест, а так же отмечается превышение объёмов вместимости моргов. Точно так же как и в Беларуси это обусловлено отсутствием эвакуации тел на территорию России. Причём некоторые 200-е датированы ещё февралём 2022 года.

Источник: site.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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