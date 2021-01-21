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Под Харьковом «скорая» застряла на скользкой дороге, вытащить авто помогли спасатели

Под Харьковом «скорая» застряла на скользкой дороге, вытащить авто помогли спасатели

В Харьковском районе спасатели помогли автомобилю скорой помощи выбраться с участка скользкой дороги.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 20 января в 15:03 спасателям поступила информация о том, что в поселке Высоком карета скорой помощи застряла на скользком подъеме и не может сдвинуться с места.

На помощь медикам выехало отделение спасателей из города Южного на автомобиле повышенной проходимости.

С помощью буксировочного троса спасатели вытащили своим авто медиков на ровный участок дороги, чтобы они смогли доставить пациента в больницу.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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