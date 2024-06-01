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Подозревают в шпионаже: порты Нидерландов больше не принимают рыболовные суда под флагом рф

Подозревают в шпионаже: порты Нидерландов больше не принимают рыболовные суда под флагом рф

16 мая российскому судну с треской отказали в швартовке в двух нидерландских портах. Рефрижератор получил отказ, несмотря на наличие всех необходимых документов.

Поводом для запрета стало расследование, в котором утверждалось, что рефрижераторы "Норебо" могут быть причастны к слежке за иностранными портами.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/36751

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