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Подозревают в шпионаже: порты Нидерландов больше не принимают рыболовные суда под флагом рф
16 мая российскому судну с треской отказали в швартовке в двух нидерландских портах. Рефрижератор получил отказ, несмотря на наличие всех необходимых документов.
Поводом для запрета стало расследование, в котором утверждалось, что рефрижераторы "Норебо" могут быть причастны к слежке за иностранными портами.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/36751
Темы: війна, нідерланди, росія