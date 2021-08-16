Пожар в Московском районе: огонь уничтожил пристройку к дому - подробности

Черный дым и едкий запах гари Александр заметил около 12-ти дня.

Мужчина рассказывает, сначала услышал хлопки, а потом увидел, что из соседнего двора поднимается дым. Александр сразу вызвал спасателей, и начал помогать погорельцам бороться с пламенем, но все усилия самостоятельно потушить пожар были напрасными.

Александр, сосед

Слышу - что-то хлопает, вышел - начало гореть. Начало гореть несильно, но дым видно было, возгорание внутри произошло. Сосед начал тушить, а я пошел пожарных вызывать. Пришел, а дым уже выше крыши.

Спасатели к месту пожара на улицу Семиградскую прибыли в считанные минуты, но огонь уже успел уничтожить около 50 квадратных метров.

В ГСЧС сообщили, что пламя занялось на территории частного домовладения: горела хозяйственная постройка - сарай. Для борьбы с пламенем были задействованы 3 отделения службы спасения.

Евгений Василенко рассказывает, существовала угроза, что огонь может перекинуться на жилой дом и другие здания, но спасатели вовремя локализовали пожар.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Усі дії рятувальників були негайно направлені на зупинення поширення полум’я на ці споруди та будівлі та о 12:15 пожежу було локалізовано, а о 14:15 її було повністю ліквідовано.

Несмотря на быструю работу спасателей, постройка выгорела полностью. Во время пожара никто не пострадал, но огонь уничтожил немало вещей, которые хранил хозяин.

Местные признаются: наблюдать за пожаром было страшно, ведь дым поднимался высоко над домами.

Покрышки, все зимние покрышки хранились у него. Остались все без зимней резины. С момента возгорания, с момента, как увидели, как огонь был, за три минуты охватило полностью.

Иван

Дым, огонь. Огня не было, дым. Дым такой страшный, что…

Сейчас причина пожара устанавливается экспертами.

Агентство Телевидения Новости