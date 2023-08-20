Сегодня 06:32
Просмотров: 121
Пожежа в Києві в центрі МВС
Пожежа в Києві виникла на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні.
Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Інформація про причини уточнюється. Однозначно – не приліт. Є постраждалі працівники експертної служби", – заявив Клименко.
Додає – пожежу локалізовано та просить містян задля безпеки не наближатися до місця події.
Фото – МВС.
Джерело: https://t.me/bbcukrainian/18514