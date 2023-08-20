Пожежа в Києві в центрі МВС

Пожежа в Києві виникла на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Інформація про причини уточнюється. Однозначно – не приліт. Є постраждалі працівники експертної служби", – заявив Клименко.

Додає – пожежу локалізовано та просить містян задля безпеки не наближатися до місця події.

Фото – МВС.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/18514

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