Поляків обурює те, що молоді хлопці з України їздять на найкращих автомобілях...

...і відпочивають на вихідних у п'ятизіркових готелях Польщі, — глава міноборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш

«Це несправедливо по відношенню до поляків, які вносять внески в охорону здоров'я, допомогу, освіту, постачання зброї та іншу допомогу», — заявив Косиняк-Камиш.

Він також підтримав ідею глави польського МЗС Сікорського щодо позбавлення соціальних допомог для українців призовного віку, які перебувають у країнах ЄС.

Сікорський раніше заявляв, що країнам Західної Європи варто переглянути підходи до допомоги українцям.

Джерело: https://t.me/znua_live/171864

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