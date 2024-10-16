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Поляків обурює те, що молоді хлопці з України їздять на найкращих автомобілях...

Поляків обурює те, що молоді хлопці з України їздять на найкращих автомобілях...

...і відпочивають на вихідних у п'ятизіркових готелях Польщі, — глава міноборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш

«Це несправедливо по відношенню до поляків, які вносять внески в охорону здоров'я, допомогу, освіту, постачання зброї та іншу допомогу», — заявив Косиняк-Камиш.

Він також підтримав ідею глави польського МЗС Сікорського щодо позбавлення соціальних допомог для українців призовного віку, які перебувають у країнах ЄС.

Сікорський раніше заявляв, що країнам Західної Європи варто переглянути підходи до допомоги українцям.

Джерело: https://t.me/znua_live/171864

Новости портала «Весь Харьков»

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