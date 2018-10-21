Сегодня 08:21
Просмотров: 154
Полиция провела рейд на ТЦ "Барабашово"
Участковые офицеры Киевского отдела полиции проинспектировали официальность трудоустройства наемных работников на территории торгового центра "Барабашово".
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. Рейды проходили совместно с представителями Главного управления Гоструда в Харьковской области.
В ходе проверки было выявлено, что физическое лицо-предприниматель нанял на работу двух рабочих без надлежащего оформления трудовых отношений. За грубое нарушение законодательства на недобросовестного предпринимателя было наложено финансовое обязательство в размере 240 000 гривен.
Источник: sq.com.ua
Загрузка...