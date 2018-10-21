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Полиция провела рейд на ТЦ "Барабашово"

Полиция провела рейд на ТЦ Барабашово

Участковые офицеры Киевского отдела полиции проинспектировали официальность трудоустройства наемных работников на территории торгового центра "Барабашово".

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. Рейды проходили совместно с представителями Главного управления Гоструда в Харьковской области.

В ходе проверки было выявлено, что физическое лицо-предприниматель нанял на работу двух рабочих без надлежащего оформления трудовых отношений. За грубое нарушение законодательства на недобросовестного предпринимателя было наложено финансовое обязательство в размере 240 000 гривен.

Источник: sq.com.ua

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