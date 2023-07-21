Помер Кевін Мітнік - «найвідоміший у світі хакер»

Митник уславився тим, що вкрав у 1990-х тисячі файлів даних та номерів кредитних карток у США, після чого був спійманий ФБР.

Постраждалими тоді виявилися Apple, Nokia, Motorola та багато інших компаній. Свою провину хакер заперечував, а після відсидки став консультантом із кібербезпеки.

Митник неодноразово стверджував, що ніколи не використовував вкрадені дані на шкоду суспільству. Він помер від раку віком 59 років.

Джерело: https://t.me/c/1609359690/684

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