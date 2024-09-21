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Попавшие под санкции танкеры теневого флота возобновили вывоз российской нефти

Попавшие под санкции танкеры теневого флота возобновили вывоз российской нефти

Попавшие под западные санкции танкеры долгое время не участвовали в вывозе российской нефти, но в последнее время ситуация меняется. После нескольких успешных поставок в Китай такие суда стали использоваться все чаще.

Первые санкции против танкеров и связанных с ними компаний США стали вводить в прошлом октябре, затем к ним присоединились ЕС и Великобритания. Такие суда месяцами стояли на рейде у российских портов (некоторые – до восьми месяцев). Но с конца апреля не менее 17 танкеров отправились из них с грузом сырой нефти или нефтепродуктов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

Процесс ускорился в августе, а в сентябре, судя по текущей ситуации, количество участвующих в экспорте нефти подсанкционных судов будет еще больше. Они теперь даже не скрывают, куда идут, указывая в качестве цели рейса Китай или Индию. Между тем, первые рейсы в Китай проводились скрытно – танкеры отключали транспондеры, передающие сигналы об их местоположении. Процесс активизировался после того, как удалось организовать несколько поставок в Китай, в которых подсанкционные суда участвовали по крайней мере частично (перегружая товар на корабли, не фигурирующие в черных списках).

В апреле, мае и июне в вывозе нефти участвовало по одному подсанкционному танкеру, в июле – два, за полный август и 16 дней сентября – по шесть. Большинство из них в момент попадания в черные списки принадлежало «Совкомфлоту».

Возможности для наращивания поставок есть. Сейчас 11 попавших под санкции танкеров стоят на якоре в тихоокеанском порту Козьмино, семь около Усть-Луги на Балтике, еще три уже несколько месяцев находятся в Черном море, а два – у Мурманска.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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