Последствия пожара в доме престарелых: в Харькове хотят открыть коммунальные пансионаты, но не готовы связываться с ребцентрами

Трагический пожар в пансионате для престарелых "Золотое время" произошел 21 января. В двухэтажном здании, переоборудованном для пожилых людей, обнаружили тела 15 человек, еще пятеро пострадали. Позже один из пострадавших пенсионеров умер в хосписе. Правоохранители открыли производство из-за нарушения правил пожарной безопасности, четыре человека - владелец дома, супруги - владельцы бизнеса - и администратор были арестованы и направлены в СИЗО без права внесения залога. Еще шесть домов этих же владельцев, а это и пансионаты для пожилых людей, и реабилитационные центры для наркозависимых, были закрыты именно из-за нарушения пожарных норм. При этом правоохранители отмечают: нарушение закона в самом бизнесе нет, ведь он хотя и не регламентируется государством, но никак не запрещен. Всего в Харьковской области были выявлены 73 таких учреждения, где содержится более 1000 стареньких и около 850 наркозависимых. Большинство из них, говорят в полиции, продолжают работать. А что касается реабилитационных центров, то по некоторым из них у правоохранителей возникли вопросы, ведь выяснилось, что люди там содержатся незаконно.

Андрей Рубель, нач. ГУНП в Харьковской области:

36 уголовных производств возбуждено по статье 146, но если мы идем от места пожара, от пансионата, где было 37 человек, 15 погибли - все они там находились добровольно. Мы допросили родственников абсолютно всех там находившихся людей, все они там находились добровольно.

Сейчас продолжается идентификация погибших с помощью ДНК - устанавливаются их родственники. В течение февраля, говорят правоохранители, все они будут похоронены. Что касается дальнейшей работы пансионатов и реабилитационных центров на территории города, то на городском уровне обратились к правительству с требованиями приять регулятивные нормы касательно существования таких заведений, а ребцентры сделать государственными.

Игорь Терехов, и. о. мэра Харкова:

То, что касается коммунальных форм собственности, то мы сйечас не расстматриваем, это связано с очень сложными нормативными документами и финансированием.

А вот коммунальные пансионаты для престарелых, вероятно, появятся, говорит Терехов. Сейчас в департаменте соцобеспечения делают подсчеты, сколько будет стоить такая услуга, если пансионаты будут созданы как КП, с учетом всех требований к безопасности.

Агентство Телевидения Новости