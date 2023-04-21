«Пост в интернете выставлю какой-нибудь, нечайно лайк куда-нибудь нажму - ко мне в гости приедут» - перехоплення ГУР

Подруга/дружина військовослужбовця рф розповідає про новий закон, який забороняє коментувати чи обговорювати події війни в Україні і загрожує до 12 років ув’язнення

● «я тебе говорю «о дискриминации российской армии, или еще чего там, либо освещении тех действий, которые там происходят», да, карается законом до 12 лет заключения»;

● «если я еще соседу хоть кому-нибудь скажу чё-нибудь такое…а тот просто возьмёт кому-нибудь скажет в органы, что я такая не хорошая — ко мне в гости приедут»;

● «пост в интернете выставлю какой-нибудь, нечайно лайк куда-нибудь нажму — ко мне в гости приедут, сразу же дискредитация нах*й и всё».

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

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