Поступают первоначальные не подтверждённые сообщения о том что в Тегеране был ликвидирован Исмаил Хания (Лидер политбюро ХАМАС)

Официальные источники и приближенные к ХАМАС СМИ подтверждают факт ликвидации Хании.

Согласно поступающей информации это была совместная операция ВВС ЦАХАЛа и Моссада.

Хания был ликвидирован в своей резиденции в Тегеране вместе с телохранителем и еще несколькими людьми, подробности операции пока еще недоступны.

Хания находился в Тегеране на церемонии инаугурации нового президента Ирана. Вчера вечером он встретился с верховным лидером Ирана Али Хаменеи вместе с лидером Исламского джихада Зиадом Нахалой.

Джерело: nigroll.com

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