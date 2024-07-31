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Поступают первоначальные не подтверждённые сообщения о том что в Тегеране был ликвидирован Исмаил Хания (Лидер политбюро ХАМАС)
Официальные источники и приближенные к ХАМАС СМИ подтверждают факт ликвидации Хании.
Согласно поступающей информации это была совместная операция ВВС ЦАХАЛа и Моссада.
Хания был ликвидирован в своей резиденции в Тегеране вместе с телохранителем и еще несколькими людьми, подробности операции пока еще недоступны.
Хания находился в Тегеране на церемонии инаугурации нового президента Ирана. Вчера вечером он встретился с верховным лидером Ирана Али Хаменеи вместе с лидером Исламского джихада Зиадом Нахалой.
Джерело: nigroll.com