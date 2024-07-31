Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:46
Просмотров: 90

Поступают первоначальные не подтверждённые сообщения о том что в Тегеране был ликвидирован Исмаил Хания (Лидер политбюро ХАМАС)

Поступают первоначальные не подтверждённые сообщения о том что в Тегеране был ликвидирован Исмаил Хания (Лидер политбюро ХАМАС)

Официальные источники и приближенные к ХАМАС СМИ подтверждают факт ликвидации Хании.

Согласно поступающей информации это была совместная операция ВВС ЦАХАЛа и Моссада.

Хания был ликвидирован в своей резиденции в Тегеране вместе с телохранителем и еще несколькими людьми, подробности операции пока еще недоступны.

Хания находился в Тегеране на церемонии инаугурации нового президента Ирана. Вчера вечером он встретился с верховным лидером Ирана Али Хаменеи вместе с лидером Исламского джихада Зиадом Нахалой.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

США погодились оснастити ракетами американського виробництва винищувачі F-16, які Україна отримає від європейських союзників — WSJ
Сегодня 10:20    124
Оперативна інформація станом на 08.00 31.07.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:57    137
Пока у нас все в ужасе цитируют интервью министра финансов Сергея Марченко о налогах, в россии свой праздник
Сегодня 08:36    171
Перші штрафи за неоновлення військово-облікових даних очікуються після 20 серпня або на початку вересня, — адвокат Роман Сімутін
Сегодня 08:16    124
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 31 липня 2024 року
Сегодня 08:10    155
Вижив, бо знав як діяти. Інструкція з порятунку, прочитана заздалегідь, збільшує шанси врятуватися
Сегодня 08:06    139
Армія оборони Ізраїлю завдала удару по Бейруту, імовірно, ліквідовано військового радника лідера "Хезболли"
Сегодня 08:00    147
Уночі війська РФ атакували безпілотниками і ракетами низку регіонів України
Сегодня 07:53    142
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.24 орієнтовно
Сегодня 07:48    121
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину произошло уже 54 обмена пленными
Сегодня 07:45    115
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 