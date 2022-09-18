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Сегодня 10:16
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«Потерь нет»

«Потерь нет»

● Отступая из Харьковской обл., подразделения 11-го ак из состава Балтийского флота вс рф потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц техники.

● 64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях. Технику бригады передают подразделениям пограничной службы фсб рф, а воинскую часть готовят к расформированию.

● Значительные потери терпят оккупанты при попытках штурма Сил обороны на Авдеевском направлении. По имеющейся информации, в лечебные учреждения ежедневно поступает более 30 человек из состава 1-го армейского корпуса российских войск. Оккупационные власти любым способом пытаются восстановить боеспособность понесших потери подразделений.

#потерирф #война

Джерело: https://t.me/infosprotyv/2950

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