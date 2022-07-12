Потери рф в Новой Каховке. Детали

ЗСУ уничтожили два командных пункта россиян на Херсонском направлении и очередной крупный склад с боеприпасами и ГСМ. Сообщается о серьезных потерях среди командования войск РФ

Потери(погибшие/раненные):

● начальник штаба С.Кенс и командир дивизии, полковник А.Горобец, нач оперотделения штаба С.Коваль, нач артиллерии С.Гордеев — 20 МСД 8А ЮВО ВС РФ;

● нач разведки, зам начальника отдела ФСБ, ранен начштаба генерал-майор Насбулин (ранен) — В 22 АК ВС РФ;

● В Чернобаевке уничтожено: два состава ГСМ и РАО;

● Новая Каховка: около 340 российских военных демилитаризированы, из них 93 — 200-е, 176 человек — 300-е, из которых 100 тяжелых (около 30 уже 200-е), также 7 начальников экстренно эвакуировали в Крым, но не факт, что довезут. На складе в Новой Каховке находился большой автопарк, в том числе не менее 50 бензовозов, огромное количество БК для артиллерии, а также около 200 ракет для РСЗО "Смерч". Все это три дня свозилось и разгружалось под неусыпным наблюдением спутников разведки, а потом было уничтожено,с хипургической точностью, HIMARS,— сообщают СМИ.

Если учесть, что это был понедельник, то у русни неделя явно не задалась.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/17190

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