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«Потихоньку жмут, но, опять... ценой, понимаешь, какой ценой» - перехоплення ГУР
Військовослужбовець рф про значні втрати особового складу російської армії
● «пацана, с которым сюда вместе приехали, задвухсотило, одного затрёхсотило, нах*й…полбашки, нах*й, осколком *бнуло, нах*й, остался, короче, один затылок»;
● «нас всё х*ярят и них*я не отвечают»;
● «здесь уголовников только, бл*, 300 человек заходили, там, по-моему, всех и положили»;
● «сидишь на позиции, чувствуешь трупный запах».
▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: gur.gov.ua