«Потихоньку жмут, но, опять... ценой, понимаешь, какой ценой» - перехоплення ГУР

Військовослужбовець рф про значні втрати особового складу російської армії

● «пацана, с которым сюда вместе приехали, задвухсотило, одного затрёхсотило, нах*й…полбашки, нах*й, осколком *бнуло, нах*й, остался, короче, один затылок»;

● «нас всё х*ярят и них*я не отвечают»;

● «здесь уголовников только, бл*, 300 человек заходили, там, по-моему, всех и положили»;

● «сидишь на позиции, чувствуешь трупный запах».

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

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