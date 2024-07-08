Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:46
Просмотров: 93

Потоковая диверсия под чужим флагом

Потоковая диверсия под чужим флагом

В немецкой прессе появились материалы, содержащие дополнительные сведения, которые касаются подрыва трех из четырех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». В консервативной газете Welt am Sonntag опубликованы немецкое и международное расследования, касающиеся сентябрьских событий 2022 года на Балтике, кроме того обнародованы и некоторые разведданные, проливающие свет на вероятного интересанта подрыва.

И так, сообщается, что планирование подрыва газопроводов началось еще до 2014 года, иными словами до момента вторжения российских оккупационных войск в Украину и до противозаконной аннексии Крыма со стороны Кремля. При этом сразу нужно подчеркнуть: в то время газопровод «Северный поток-2» был только теоретическим проектом, а строить его начали лишь в 2018 году, соответсвенно атака могла касаться только «Северного потока». В тот период времени Украиной руководили пророссийские силы во главе с Януковичем. Украинские спецслужбы были уязвимы для вмешательства со стороны ФСБ. Если даже какие-то планы диверсий против «Северного потока» и разрабатывались, то исключительно, как антизападная провокация, дирижируемая из Кремля. Здесь попросту украинскую сторону могли использовать в качестве прикрытия злонамеренных планов Путина, который искал малейшие поводы для легитимизации своей будущей агрессии.

В свете озвученного, логичными выглядят подозрения, касательно роли экипажа яхты «Андромеда» в подрыве газопроводов. Немецкая сторона высказывает уверенность в том, что шесть членов экипажа яхты, зафрахтованной в земле Мекленбург-Передняя Померания, могли быть в Украине, как до нападения, так и после.

В материалах расследования упоминается некая «украинская группировка», но совершенно нет никаких фактов, которые бы подтверждали ее связь именно с официальным Киевом.

Герхард Шиндлер, руководивший в 2011–2016 годах BND резонно замечает: «улики, свидетельствующие о причастности к взрывам украинской группировки, не означают, что заказчиком была Украина». Во-первых, осенью 2022 года украинская сторона была всецело поглощена ведением боевых действий на своей территории. Ситуация на фронте была крайне напряженной, и крайне маловероятно наличие ресурса и возможностей для совершения дерзкой и сложной акции вдалеке от зоны боевых действий, и по сути способной повысить градус эскалации. В тех обстоятельствах подрывы труб были не только не логичными для Киева, но несли риски негативной реакции со стороны западных партнеров.

Во-вторых, российские спецслужбы много лет раскручивали историю о кровном интересе Украины в ликвидации «Северных потоков». Поэтому для Киева было бы совершенно неосмотрительно совершать акцию, моментально бросающую тень на ее руководство. Фактически это означало бы реализацию российской провокационной задумки, был бы выстрел себе в ногу.

В-третьих, непонятно для чего украинской стороне было взрывать не работающий трубопровод, который не только находился под международными санкциями, но и превратился в металлолом после признания Путиным «независимости» «ЛДНР» 22 февраля 2022 года. Последующая российская кровавая авантюра окончательно поставили точку на балтийской трубе.

Если опираться на озвученные моменты, то приходишь к выводу о российском интересе в подрыве газовых потоков. Немецкие спецслужбы не зря намекают на организацию РФ операции под чужим флагом. Разведка ФРГ заявляет: «Польша направляла BND личные данные подозреваемых – и они «имели контакты в Москве». Члены «украинского» экипажа, арендовавшие яхту, имели российское гражданство и фальшивые паспорта.

Все логично, ведь Москве осенью 2022 года «Северные потоки» уже были без надобности, просто мертвый груз, куда путинцы закопали массу денег. Теракт на бездействующих трубах позволил ситуативно отвлечь внимание мира от российского вторжения. Более того, Москва смогла скрыть дефицит газа для заполнения потоков, ведь надо было выполнять газовые обязательства еще и перед китайцами. Вот так на российском воре и шапка погорела.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/911

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

российский университет, связанный с правительством, тестирует систему слежки за людьми через Wi-Fi
Сегодня 10:08    108
"Яку Європу обираємо? Нам очевидно" - Vox
Сегодня 09:56    131
Отжим имущества на оккупированных территориях
Сегодня 09:44    115
Ватикан відлучив від церкви архієпископа, який називав Папу єретиком, а Зеленського "маріонеткою ЄС"
Сегодня 09:32    141
Знищення системи НАСКД-200 МБ у Криму. Наслідки для армії рф
Сегодня 09:20    145
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 липня 2024 року від ДСНС
Сегодня 09:05    110
Оперативна інформація станом на 08.00 08.07.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 09:01    122
російські хакери масовано атакують фінські сайти
Сегодня 08:59    111
Нафтобаза горіла добу: успішна атака на «Лукойл-Югнєфтєпродукт» - результат роботи дронів СБУ
Сегодня 08:38    149
росія імпортувала у 2023 році 90% мікроелектроніки саме з Китаю
Сегодня 08:27    107
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 