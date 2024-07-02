Представництво Ірану в ООН заявило, що у разі атаки Ізраїлю на Ліван "почнеться війна на знищення" Ізраїля

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У відповідь на це не лише голова МЗС Ісраель Кац зробив жорстку, однак загальну заяву "Моя відповідь Ірану чітка: якщо "Хезболла" не припинить вогонь і не піде з південного Лівану, ми будемо діяти проти неї на повну силу, допоки безпека не буде відновлена. ...Режим, який загрожує знищенням, заслуговує на знищення".

Але і голова комітету працівників аерокосмічної промисловості Ізраїлю (виробники міжконтинентальних балістичних ракет типу "Єрихон", потенційно і ядерних) Яір Кац конкретизував відповідь: "У нас є нетрадиційна зброя: якщо Іран, Ємен, Сирія, Ірак та всі країни Близького Сходу вирішать, що настав час звести з нами рахунки, я розумію, що ми маємо можливість застосувати «зброю судного дня»".

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Отже, глобальний "годинник Судного дня" продовжує наближатись до опівночі. На погрози Ірану і визнання "Хезболли" партією, а не терористами, Ізраїль нагадав, що є ядерною державою. І позначив готовність до ядерного удару - навіть якщо це буде "удар мертвої руки" частково знищеної держави.

До речі, практично одночасно і Трамп публічно заявив виборцям США, що у разі обрання негайно організує над Америкою аналог "Залізної бані" Ерец Ісраель: "У мій наступний термін ми збудуємо над нашою країною величезну «Залізну баню», баню, подібну до якої ніхто ніколи раніше не бачив. Сучасний щит протиракетної оборони, який буде повністю створений у США і дасть усім роботу. Таку баню має Ізраїль. Чому її не маємо ми?!".

Очевидно, хтось днями змалював Трампу найбільш реалістичні апокаліптичні сценарії розвитку вже наявних війн. І на Трампа це справило враження.

Плюс, ймовірно, радники Трампа врахували і свіжий звіт розвідки США, в якому стверджується, що путін попросив у Саудівської Аравії дозволу озброїти єменських хуситів протикорабельними крилатими ракетами.

Не хочу нікого лякати, але тенденції, як бачимо, не сприяють оптимізму. І так чи інакше з кожного зародку Третьої світової стирчать вуха путіна. Навряд цього не помічають в НАТО, США і ЄС. І тим більше навряд цю тенденцію ігноруватимуть і сподіватимуться, що "саме розсмокчеться". Адже це вже конкретна загроза для кожної країни. І загроза має конкретне джерело. Хтозна - може, найближчі події стануть останньою краплею, яка тимчасово анулює мовчазну загальносвітову (крім геть диких режимів) домовленість про недоторканність голів держав...

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/28244

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