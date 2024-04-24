Преисполненный гневом кремль сделал ряд громких предъяв в адрес Польши: “Легитимная цель”

Заявление властей Польши о готовности разместить натовское ядерное оружие является “провокацией” — такое заявление сделала официальная представительница российского МИДа Мария Захарова. Ее цитирует российская пресса.

По словам Захаровой, “подобные провокационные заявления” руководства Польши — для нее не новость.

“Варшава пытается покрепче прильнуть к размещенному в Европе ядерному оружию США и не скрывает свою глубоко враждебную по отношению к россии политику”, — сказала она.

Дипломатка выразила мнение, что Польше “явно недостаточно того, что она уже является членом блока НАТО, который является ядерным альянсом”. Захарова отметила, что Варшава также активно участвует в разработке совместных ядерных миссий Североатлантического альянса, как государство, оказывающее прямую поддержку таким операциям.

“Все это ведет к тому, что россия в своем военном планировании относится к Польше и угрозам, которые возникают при участии этой страны, с особым вниманием”, — указала Захарова.

По ее словам, “польский фактор” учитывался россией и Белоруссией “в процессе принятия дополнительных мер по укреплению безопасности Союзного государства”.

“Однако, похоже, Варшава добивается того, чтобы привлечь еще большее внимание военных планировщиков в российском Генштабе”, — пригрозила представительница российской дипломатии.

Она пообещала, что.в случае появления американского ядерного оружия на территории Польши эти объекты “незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО”.

В свою очередь пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков заверил, что российские военные предпримут ответные шаги на возможное размещение американского ядерного оружия в Польше.

“Военные, разумеется, будут анализировать ситуацию в случае реализации таких планов. Я думаю, в любом случае будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность”, — сказал он.

Официальные лица российской Федерации таким образом отреагировали на интервью президента Польши Анджея Дуды, который рассказал, что размещение ядерного оружия на территории его страны уже некоторое время является темой польско-американских переговоров. Дуда не стал отрицать, что давал позитивный ответ США, поскольку Польша является союзником в Североатлантическом альянсе и у нее есть обязательства в этом плане.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский назвал Польшу в числе тех стран, куда путин направит свои войска в случае победы над Украиной.

Джерело: nigroll.com

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