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Премьер Словакии Фицо занимает антиукраинскую позицию из-за давней личной обиды, - Politico
В сложный для словацкой экономики из-за перебоев с газом момент в 2009 году делегация во главе с Фицо 3 часа прождала встречи с премьер-министром Тимошенко в Киеве, после чего «она прямо перед камерами обругала Фицо за пророссийскую позицию».
Затем словаки вылетели на газовые переговоры в Москву, где их встретил лично Путин на торжественной церемонии в Георгиевском зале Кремля.
«После этого Фицо начал занимать откровенно антиукраинскую позицию», - рассказал эксперт Словацкой ассоциации внешней политики Александр Дулеба.
Джерело: https://t.me/u_now/116094
Темы: словаччина, україна