Прем'єр Грузії назвав Україну «країною, що обвалилася»

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вчергове виступив з неправдивими і недружніми заявами на адресу України.

▶️ Для України є неприйнятними та обурливими висловлювання глави Уряду Грузії щодо нашої держави, Революції Гідності, героїзму та боротьби українського народу за свободу та незалежність.

▶️ Спроби прем’єр-міністра Кобахідзе виправдовувати кризу свого урядування закидами на адресу України – безвідповідальні, насамперед, стосовно грузинського народу.

▶️ Через російську агресію Україна переживає важкі випробування, але при цьому українська влада у згоді з власним народом. Це те, що варто було б наслідувати і грузинській владі.

▶️ Не Україна винна у війні та окупації своїх територій, а агресор – росія. Та сама росія, яка окупувала також 20% території Грузії.

▶️ Україна буде продовжувати підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії та прагнення грузинського народу до миру, свободи, зміцнення власної державності та звʼязків із іншими вільними країнами світу.

Джерело: https://t.me/spravdi/39001

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