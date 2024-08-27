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Президент Зеленський збирає велику нараду щодо втікачів

Президент Зеленський збирає велику нараду щодо втікачів

Ось далеко не повний список тих, хто втік з України під час широкомасштабної війни:

● Артем Дмитрук, народний депутат, обраний від "Слуги народу", захисник УПЦ МП, який втік перед оголошенням йому підозри у побитті військового та правоохоронця.

● Андрій Портнов, поплічник Януковича, який поширював антизахідні наративи, втік за кордон у червні 2022 року.

● Ігор Портнов, син Портнова призивного віку, виїхав як волонтер.

● Андрій Деркач, проросійський політик, оголошений у розшук за підозрою у держзраді та незаконному збагаченні, втік до рф, де став кандидатом в депутати.

● Євгеній Мураєв, проросійський політик, якого рф розглядала як потенційного керівника маріонеткового уряду, втік за кордон у травні 2022 року.

● Тарас Козак, підозрюваний у держзраді ексдепутат від ОПЗЖ, "права рука" Медведчука, який втік з України до повномасштабного вторгнення рф.

● Олег Волошин, підозрюваний у держзраді ексдепутат від ОПЗЖ, який втік до рф через білорусь.

● Наталія Королевська, ексдепутатка від ОПЗЖ, фігурантка справи НАБУ про незаконне збагачення, яка втекла в ОАЕ.

● Олександр Єфремов, колишній керівник фракції "Партії регіонів", втік до рф на початку повномасштабного вторгнення.

● Геннадій Боголюбов, олігарх, який зміг виїхати з країни у червні 2024 року за допомогою чужих документів.

● Олександр Тупицький, колишній голова КСУ, фігурант справи ДБР, який втік за кордон у березні 2022 року.

● Кирило Шевченко, ексголова Нацбанку, фігурант справ НАБУ, який виїхав за кордон у відрядження перед повідомленням про підозру і не повернувся.

● Дмитро Сенниченко, колишній голова Фонду держмайна, фігурант справи НАБУ, втік за кордон одразу після обшуків у нього вдома.

● Ярослав Дубневич, народний депутат, фігурант кількох справ НАБУ, втік за кордон у 2023 році.

● Ігор Кушнір, президент "Київміськбуду", який виїхав за кордон за довідкою про інвалідність, а після цього піднявся на Еверест.

● Віктор Сиса, засуджений до 5,5 років позбавлення волі ексдиректор ДП "Гутянське лісове господарство".

● Владислав Трубіцин, депутат Київради, обвинувачений у корупції, який виїхав за кордон завдяки листу від ГУР.

● Олег Гладковський, колишній перший заступник секретаря РНБО, фігурант справи НАБУ.

● Ігор Гладковський, син Олега Гладковського, фігурант справи НАБУ, виїхав за кордон у 2022 році.

● Андрій Довбенко, фігурант справи НАБУ, який втік до Великої Британії.

● Андрій Наумов, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, який втік до Сербії за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення рф.

"Ще є різні блогери, музиканти, депутати місцевих рад та інші арестович."

Більшість запрошених на нараду керівників правоохоронних органів (СБУ, МВС, ДБР, прокуратура) координуються заступником Єрмака Татаровим.

За матеріалами: https://t.me/znua_live/163944

Новости портала «Весь Харьков»

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