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Прихильник УПЦ МП нардеп Дмитрук втік з України

Прихильник УПЦ МП нардеп Дмитрук втік з України

Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. За даними, наданими джерелами УП, востаннє законно Дмитрук перетинав кордон України з Молдовою на початку 2023 року і до 24 серпня 2024 року не виїжджав.

Торік 24 січня о 19:41 він повернувся в Україну з Молдови через ПП "Маяки-Удобне" автомобілем Toyota з державним номерним знаком і до неділі 25 серпня за кордон не виїжджав.

Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину державного кордону

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/49537

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