Про роботу контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі проведення Операції об’єднаних сил

Через блокування окупантами майже вдвічі скоротився потік осіб, які перетнули лінію розмежування гуманітарним коридором через КПВВ «Станиця Луганська».

Окупаційна адміністрація суттєво лімітує пасажиропотік, особливо в бік контрольованої українською владою території. За тиждень через цей дорожній коридор пройшло майже 3 тисячі осіб, у той час як за попередній тиждень – майже 6 тисяч осіб. Від минулої суботи через «Станицю Луганську» на тимчасово окуповану територію України пройшли 2 330 осіб, а на контрольовану територію – 633 особи.

Нагадаємо, що українською владою забезпечено щоденну роботу усіх КПВВ на лінії розмежування з 08.00 до 16.00. Однак, рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України. «Станиця Луганська» єдиний з семи відкритих КПВВ, навпроти якого окупанти щоденно пропускають людей. Навпроти КПВВ «Новотроїцьке» бойовики розблоковували рух у понеділок та п'ятницю. Лінію розмежування в цьому контрольному пункті перетнули 418 осіб та 83 транспортних засоби до тимчасово окупованої частини Донеччини. Водночас 315 осіб та 66 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Прикордонники виявили трьох громадян, які прямували на контрольовану територію за частково підробленими документами. До Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень.

Через КПВВ «Новотроїцьке» за тиждень проїхали 8 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Мешканцям тимчасово окупованої території України доставлено понад 91 тонну продуктових наборів та медичного обладнання.

Пандемія не відступила, тому нагадуємо, що в КПВВ діють карантинні обмеження. Так, громадяни України, які підлягають самоізоляції, під час прямування на контрольовану українською владою територію зобов’язані встановити та активувати додаток «Вдома». У разі неможливості встановлення мобільного додатка вони підлягають обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування, окрім цього, необхідно мати й поліс страхування.

Водночас діє широкий перелік категорій громадян, до яких самоізоляція не застосовується. З повним переліком категорій осіб, які не підпадають під самоізоляцію, радимо громадянам ознайомитися завчасно. Самоізоляція припинятиметься в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту, який проведено після перетину КПВВ.

Источник: dpsu.gov.ua

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