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Прокуратура не дала мерії Терехова закупити послуги на 420 млн грн без торгів

Прокуратура не дала мерії Терехова закупити послуги на 420 млн грн без торгів

Прокуратура через суд визнала недійсним договір про закупівлю послуг вартістю понад 421 млн грн

Суд задовольнив позовну заяву прокуратури про визнання недійсним договору про закупівлю послуг вартістю понад 421 млн гривень.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає "Думка”.

За результатами моніторингу веб-порталу публічних закупівель "Prozorro" виявлено порушення законодавства у сфері публічних закупівель при здійсненні одним з департаментів Харківської міської ради закупівлі послуг з обслуговування та ремонту транспортної інфраструктури міста на суму понад 421 млн гривень.

Так, окружною прокуратурою встановлено, що департамент неправильно обрав процедуру закупівлі та замість конкурентних торгів обрав переговорну процедуру, що унеможливило подання своїх пропозицій іншими учасниками торгів та подальше укладення договору на максимально вигідних умовах з найнижчими цінами.

Водночас департамент уклав договір з комунальним підприємством, яке знаходиться в підпорядкуванні цього ж департаменту, та обидва учасники закупівлі знаходяться під спільним контролем з боку Харківської міської ради.

Отже, в розумінні Закону України "Про публічні закупівлі" вони є пов’язаними особами, що є навпаки підставою для відхилення пропозиції учасника, а не визнання його переможцем.

Господарський суд Харківської області задовольнив позовну заяву прокуратури у повному обсязі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Джерело: dumka.media

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