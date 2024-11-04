Прокуратура не змогла розірвати угоду 8-річної давнини про постачання АЕС датчиків

Прокуратура не змогла у суді розірвати угоду між НАЕК "Енергоатом" та ТОВ "ТД Вимірювальна Техніка" про постачання АЕС датчиків тиску, а також не відсудила у приватної компанії більше 400 тис грн.

Про це свідчить рішення Господарського суду міста Києва від 21 жовтня.

У 2016 році відокремлений підрозділ "Южно-Українська атомна електростанція" (тепер Південноукраїнська) ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" замовила "ТД Вимірювальна Техніка" 19 датчиків тиску "Сафір" за 408 тис грн.

На торгах у переможця було два конкуренти: ТОВ "Компанія "Профі-Строй" та ПрАТ "Манометр-Харьков". Обидві компанії запропонували вищі суми.

"ТД Вимірювальна Техніка" поставив датчику тиску, а "Енергоатом" сплатив підряднику.

Водночас, у 2019 році Антимонопольний комітет вирішив, що "Вимірювальна Техніка" та "Манометр-Харьков" порушили закон про захист економічної конкуренції, узгодивши свої дії під час час підготовки та участі у закупівлі.

Зокрема, антимонопольники з'ясували, що ці дві фірми пов'язані, спільно використовують точки доступу до мережі Інтернет та засоби зв`язку, мають господарські відносини, синхронно діяли, знаходились за однією адресою тощо.

В результаті АМКУ оштрафував "Вимірювальну Техніку" та "Манометр-Харьков" по 40 тис грн.

Пізніше керівник Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області Віта Денисенко в інтересах Держаудитслужби звернулася до суду з вимогою розірвати договір АЕС (знаходиться на Миколаївщині) з приватним підприємством, та стягнути з ТОВ "ТД Вимірювальна Техніка" 408 тис грн. Прокуратура вважає, що дії фірми суперечать інтересам держави та суспільства.

Водночас, суд дійшов висновку, що лише сам факт порушення антиконкурентного законодавства приватним підприємством не може бути підставою для визнання оспорюваного правочину недійсним і таким, що суперечить інтересам держави і суспільства.

Крім того, "ТД Вимірювальна Техніка" оштрафували антимонопольники на 40 тис грн. Тобто, фірма понесла відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Тому суд відмовився розірвати угоду між НАЕК "Енергоатом" та ТОВ "ТД Вимірювальна Техніка" та стягнути з фірми 408 тис грн, а витрати на судовий збір поклав на Миколаївську обласну прокуратуру.

У 2016 році власниками харківського "ТД Вимірювальна Техніка" були Володимир та Людмила Лебединські. Керівником та власником крупного пакету акцій ПрАТ "Манометр-Харьков" є вже згаданий Володимир Лебединський.

Джерело: epravda.com.ua

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