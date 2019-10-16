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Прокуратура Панамы закрыла дело, начатое по заявлению Портнова против Порошенко

Прокуратура Панамы закрыла дело, начатое по заявлению Портнова против Порошенко

Прокуратура Панамы закрыла уголовное дело по заявлению экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, не найдя оснований для привлечения к ответственности пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщил адвокат Илья Новиков.

"3 октября этого года Первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, открытого по заявлению господина Андрея Портнова против Порошенко… В заявлении утверждалось, что компании, якобы связанные с Порошенко, осуществляли легализацию доходов, полученных преступным путем", - сказал Новиков на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, к этому заявлению были приобщены личные показания Портнова, и тот настаивал, что прокуратура Панамы должна расследовать эти якобы преступления.

Адвокат пояснил, что прокуратура Панамы действительно проводила расследование.

"Была проведена проверка данных, которые предоставил Портнов, и двух месяцев было достаточно для того, чтобы прокурор разобрался с содержанием этого дела и принял решение о закрытии дела", - добавил Новиков.

Он также отметил, что это решение базируется на том, что в Украине расследуется уголовное производство, открытое по заявлению Портнова, а также указывается, что в заявлении Портнова не были отмечены факты, которые бы свидетельствовали о причастности компаний к каким-либо незаконным действиям.

Вместе с тем Новиков отметил, что это решение может быть обжаловано в Панамском суде, однако ему не известно, намерен ли адвокат Портнова в Панаме подавать соответствующее заявление.

В свою очередь, адвокат Игорь Головань отметил, что защита Порошенко также предпринимает все меры для привлечения к ответственности за незаконные действия в отношении пятого президента. В частности, по его словам, суд по заявлению адвокатов вынес решение о допросе Портнова и директора ГБР Романа Трубы в рамках уголовного производства о нападении на Порошенко у здания ГБР в июне 2019 года, а в производстве Генпрокуратуры есть дело о разглашении конфиденциальных данных.

Также, по его словам, не во всех уголовных производствах, расследуемых ГБР, Порошенко имеет статус свидетеля.

"Есть производство, где он проходит как свидетель, а есть, где он вообще не проходит", - сказал Головань.

Кроме того, адвокат убежден, что нет никаких юридических оснований для уведомления Порошенко о совершении какого-либо преступления.

Комментируя не приходы Порошенко на допросы, адвокат подчеркнул, что для этого есть уважительная причина, кроме того, по его словам, у ГБР нет как такового намерения расследовать данные дела.

Источник: interfax.com.ua

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