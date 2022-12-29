«Протягом тижня Сили оборони просунулись на відстань до 2,5 км в напрямку Кремінної» - заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу представників Сил безпеки та оборони України в Military Media Center 29 грудня 2022 року.

— Поряд з веденням позиційної оборони на зазначених напрямках (Бахмутський, Лиманський. — Ред.) наші воїни продовжують наступальні дії в районі Кремінної Луганської області. Протягом тижня захисники України просунулись до двох з половиною кілометрів у напрямку зазначеного населеного пункту, — зауважив бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, серед офіцерського складу штабу 2-го армійського корпусу противника з місцем дислокації у Луганську циркулює інформація про поступову підготовку оборонних рубежів навколо населеного пункту Луганськ:

— При цьому зазначається, що у разі прориву Силами оборони України оборонних рубежів російських окупаційних військ на лінії Сватове-Кремінна та, відповідно, перенесення бойових дій ближче до міста Луганськ, значна частина військовослужбовців підрозділів 2-го армійського корпусу, особливо з числа мобілізованих на тимчасово окупованих територіях, планує здаватися в полон.

«На білоруських полігонах на даний час налічується до 11 000 особового складу противника» - заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу представників Сил безпеки та оборони України в Military Media Center 29 грудня 2022 року.

— Уздовж державного кордону України з республікою білорусь обстановка залишається контрольованою та стабільною. Ворог продовжує підвищувати свій рівень підготовки, проводячи навчання на білоруських полігонах, де на даний час налічується до 11 000 особового складу та понад 400 одиниць озброєння та військової техніки країни-окупанта. На сьогодні угруповання російських військ, яке розгорнуте у білорусі, Брянській та Курській областях російської федерації вдвічі менше того угруповання, що було задіяне для наступу на Київ у лютому поточного року — 22 000 проти 45,5 000 окупантів, — зазначив бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, навіть у разі залучення всіх бойових білоруських військових частин зі складу сухопутних військ та сил спеціальних операцій спільне угруповання військ агресора буде налічувати близько 30 000 тисяч осіб:

— Що все одно менше того, яке брало участь у повномасштабному вторгненні. Крім того, на сьогодні росія вивезла з білоруської території усі запаси боєприпасів до артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню, які були створені в інтересах збройних сил російської федерації напередодні нападу на Україну.

«Сили оборони України збили 54 із 69 ракет, застосованих сьогодні ворогом під час масованої атаки» - заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу представників Сил безпеки та оборони України в Military Media Center 29 грудня 2022 року.

— Минулого тижня екіпажі літаків Ту-95МС країни-окупанта виконали польоти з виходом на рубежі пуску ракет у Каспійському регіоні та волгоградській області, — зазначив Олексій Громов. — Окрім того, з 16 грудня поточного року в повітряному просторі республіки білорусь противник відновив польоти літаків МіГ-31К, які є носієм гиперзвукової ракети «Кинджал», а також літака дальнього радіолокаційного виявлення A-50У.

За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, все це було спрямовано на виявлення об’єктів нашої протиповітряної оборони та подальше ураження критичної інфраструктури України

Також Олексій Громов повідомив, що в період з 23 по 28 грудня противник застосував 23 дрони-камікадзе, в тому числі 13 — минулого тижня. При цьому силами і засобами ППО з 23 грудня знищено 19 повітряних цілей.

— Сьогодні противник вдався до чергового акту геноциду українського народу, — сказав представник Генерального штабу ЗСУ. — Так, з 7-ї ранку противником завданий масований ракетний удар по території України, під час якого противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до зенітних ракетних комплексів С-300 та С-400 по об’єктах енергетичної та критичної інфраструктури у східних, центральних, західних та південних регіонах нашої країни.

За інформацією Генерального штабу ЗС України, ворог застосував більше ніж 69 ракет, із яких 54 було збито силами і засобами протиповітряної оборони.

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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