Протистояння в Перській затоці: іранські дрони і катери оточили кораблі США (відео)

США відправили два кораблі свого флоту в Перську затоку, щоб протистояти новим загрозам з боку Ірану, але десятки іранських дронів і швидкісних катерів оточили американські плавзасоби. Про це повідомляє The Daily Mail.

Іран направив невеликі човни після появи в Ормузькій протоці американських кораблів USS Bataan і USS Carter Hall. Кадри опубліковані іранськими ВМС.

На борту швидкісних катерів перебували озброєні солдати з Корпусу вартових ісламської революції Ірану, вони перебували в безпосередній близькості від кораблів. Водночас безпілотники вели фільмування зверху.

На опублікованих кадрах, зроблених кількома дронами і катерами, чути, як іранські солдати розмовляють сумішшю англійської та фарсі, а по спотвореному радіо американський солдат підтримує зв'язок із кораблями.

Іранські ЗМІ стверджували, що під час такого протистояння вертольоти були змушені приземлитися назад на американські кораблі — вертольотоносець і ще одне допоміжне судно.

На борту цих плавзасобів загалом перебувало понад 4000 військовослужбовців.

Ормузьку протоку вважають дуже важливою для світової економіки: тут — поклади п'ятої частини всіх світових запасів нафти. Водночас у США все ще не коментували подію. Цей випадок стався через кілька тижнів після того, як США попередили про загрозу в Перській затоці, а Іран пригрозив арештом усім нафтовим танкерам у регіоні.

Джерело: focus.ua

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