путінські фейкороби опустилися до трун «з телефонами і павербанками»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

У липні в мережі поширилося відео, в якому розповідається про те, як вдови українських військових стали класти в труни своїх чоловіків телефони з павербанками, щоб потім написати їм повідомлення про перемогу над росією.

55-секундний ролик, який поширювали z-блогери з анонімних каналів, був оздоблений логотипом «українського медіа», яке нібито і зняло сюжет про флешмоб.

«Перевірено. Медіа» не виявило ЗМІ, яке використовує такий логотип. Усі посилання з подібним зображенням ведуть на те саме відео про флешмоб.

Знайти першоджерело знімка і встановити особу зображеної на ньому жінки теж не вдалося. Однак фактчекери з проєкту «Ґвара Медіа» за деталями інтер’єру з’ясували, що фото з нею зроблено не в Україні, а в одному з приміщень розважального комплексу «Казино сочі».

Джерело: https://t.me/spravdi/40419

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