Вторая армия в мире

Для понимания происходящего - это 73-мм орудие 2А28 "Гром", применяемое в БМП-1, установленное на колёсную базу 82-мм автоматического миномёта 2Б9 "Василек".

Вот такой гомункулус...

Думаю, для понимания происходящего, следует привести несколько любопытных цифр. Например, на третий год полномасштабной войны, согласно верифицированным данным, уничтожено/повреждено/затрофеено более 850 российских БМП-1, согласно не верифицированным - более 1 500 ед.

В свою очередь, на складах и центрах хранения до сих пор находится более 1 тыс БМП-1, но, не все они пригодны к восстановлению, то есть - ремонт-непригодны от слова совсем. Но, даже у сотен ремонт-непригодных БМП-1 и с сотен уничтоженных без возможности восстановления, есть стволы. И их можно использовать.

Вот РОВ и стали применять этот ресурс, причём избыточный, для создания давно позабытого класса легкого пехотного орудия поддержки.

О качестве стрельбы и точности можно судить из приложенного видео, даже не будучи экспертом. Качество уровня "ездит-стреляет"... точнее "волокут-стреляет", но как огневой элемент сопровождающий штурмовую деятельность суицидников РОВ, думаю, скоро будет применяться повсеместно.

Интересно, уничтожение таким орудий будут заносить в категорию артиллерии или Генштабу ВСУ пора заводить новую категорию типа "Гомункулус" или, иными словами, "Неведомая ***ная ***ня"?

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