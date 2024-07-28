Оперативна інформація станом на 16.00 28.07.2024 щодо російського вторгнення

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом від початку доби відбулося 73 бойових зіткнень. Сьогодні ворог найактивніший на Покровському напрямку.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації і далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Від вогню артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Уланове, Басівка, Юнаківка, Садки, Велика Писарівка, Карповичі, Миколаївка, Пономаренки, Бачівськ та Попівка.

Разом із тим, під постійним бомбардуванням авіації противника перебуває Харківщина. З початку доби, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, росіяни завдали два авіаудари із використанням шістьох КАБів. Цілили у район населеного пункту Вовчанськ. Також ворог завдав ракетного удару двома протикорабельними ракетами Х-35У по місту Харків.

Крім того, на Харківському напрямку росіяни здійснили три атаки поблизу Глибокого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив штурмову дію неподалік Новоосинового. Бій триває.

Також окупанти бомбардували п’ятьма КАБами Петропавлівку, Табаївку та Богуславку.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 12 разів позиції українських підрозділів біля населених пунктів Макіївка, Новосергіївка, Невське, Терни, Новосадове та Торське. Наші захисники відбили п’ять ворожих атак, сім - досі продовжуються.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог п’ять разів атакував поблизу Спірного та Івано-Дар’ївки. У результаті боєзіткнень - зазнав поразки.

На Краматорському напрямку противник здійснив шість штурмових дій неподалік Васюківки, Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. Сили оборони відбили половину атак, ще три боєзіткнення - тривають.

На Торецькому напрямку окупанти дев’ять разів атакували біля Залізного, Нью-Йорка, Торецька та Північного. Шість боїв завершено, три - продовжуються.

Крім того, загарбники завдали дев’ять авіаударів по Торецьку, Щербинівці та Нью-Йорку.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Тимофіївка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Іванівка, Прогрес, Желанне, Сергіївка, Новоселівка Перша та Яснобродівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 16 атак, 12 боєзіткнень - тривають.

Також ворог завдав шість авіаударів по районах Желанного, Іванівки та Новоекономічного.

На Курахівському напрямку війська рф чотири рази атакували поблизу Красногорівки та Георгіївки. Три бої - завершено, один - продовжується.

На Времівському напрямку досі тривають дві атаки росіян біля Костянтинівки. Крім цього, окупанти бомбардували КАБами території неподалік Водяного.

На Гуляйпільському напрямку ворог штурмує позиції наших захисників у районі населеного пункту Гуляйполе. Бій досі триває.

На Оріхівському напрямку противник не мав успіху, двічі атакуючи оборонні рубежі українців поблизу Малої Токмачки та Новоандріївки.

Також росіяни випустили понад 50 некерованих авіаракет у бік Лобкового і Кам’янського.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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