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ЗМІ: дрони ГУР уразили бомбардувальник на аеродромі "Оленья"

ЗМІ: дрони ГУР уразили бомбардувальник на аеродромі Оленья

Дрони ГУР МО 27 липня атакували три військові аеродроми в рф (https://p.dw.com/p/4iovL?maca=Ukr-Red-Telegram), на одному з них був уражений надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3, про це повідомила низка українських ЗМІ, зокрема "Укрінформ" і "Українська правда", з посиланням на власні джерела у ГУР.

Зокрема, дрони атакували військовий аеродром в Енгельсі Саратовської області, військовий аеродром "Дягилево" в Рязанській області та військовий аеродром "Оленья" в Мурманській області.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/25411

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