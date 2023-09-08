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Псевдовибори на тимчасово окупованих територіях – черговий фарс, у який не повірить ніхто у цивілізованому світі

Псевдовибори на тимчасово окупованих територіях – черговий фарс, у який не повірить ніхто у цивілізованому світі

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

8-10 вересня російська окупаційна адміністрація проводитиме псевдовибори на підконтрольних собі територіях України.

▶️ російські псевдовибори на території України – незаконні, злочинні та недійсні.

▶️ Організація псевдовиборів супроводжується суцільними фейками: фальсифікується кількість «виборців», самі «виборці», явка, «результати». Насправді в умовах ТОТ організація волевиявлення є технічно неможливою.

▶️ Під час знаходження в окупації потрібно використовувати будь-яку можливість не брати участь в російському фарсі (на час «виборів» поїхати в гості до знайомих, вийти на пікнік на природу, з екскурсією в інший населений пункт, на риболовлю тощо).

▶️ російські псевдовибори супроводжуються терором проти окупованого населення, якого примусом змушують грати роль у цьому пропагандистському шоу. Якщо немає змоги відмовитись – «голосуйте». Для України найголовніше – безпека, життя і здоров’я її громадян.

▶️ Співпраця ж з окупантами в організації «виборчого процесу» є злочином. Особи, які долучилися до організації російських псевдовиборів, нестимуть кримінальну відповідальність за свої злочини.

▶️ Будь-які оголошені результати псевдовиборів є недійсними. Їх не визнаватиме ніхто в світі.

▶️ Сили оборони України обов’язково звільнять своїх громадян від московської орди. Україна пам’ятає про кожного на окупованій території, нам весь час нам болить, що люди там досі не вільні.

Джерело: https://t.me/spravdi/33247

Новости портала «Весь Харьков»

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